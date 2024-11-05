Markethill Livestock
An entry of 570 cattle at Markethill on Saturday, November 2 sold in a steady trade throughout all the rings.
HEIFERS
180 heifers included several pens of heavy heifers which sold to a top price of £312 for 690k at £2150 from a Portadown farmer the same owner received £309 for 648k at £2000. Main demand for heavy heifers from £270 to £304 per 100 kilos. Several lots selling from £2000 to £2130 each. Forward feeding heifers sold up to £309 for 502k at £1550 for a Killylea farmer followed by £308 for 610k at £1890 from a Dungannon farmer and for 504k at £1550 at £308 for a Killylea producer. All good quality forward heifers from £260 to £307 per 100 kilos. Middleweight heifers sold to £333 for 414k at £1380 from a Keady producer. The same owner received £323 for 430k at £1390. All good quality grazing heifers from £270 to £320 per 100 kilos.
Heavy heifers
Portadown farmer 690k £2150 £312.00; Portadown farmer 648k £2000 £309.00; Dungannon farmer 638k £1940 £304.00; Portadown farmer 666k £2000 £300.00; Portadown farmer 716k £2130 £298.00; Donaghcloney farmer 654k £1920 £294.00; Dungannon farmer 698k £2000 £287.00; Tandragee farmer 642k £1820 £284.00;
Forward heifers
Killylea farmer 502k £1550 £309.00; Dungannon farmer 614k £1890 £308.00; Killylea farmer 504k £1550 £308.00; Killylea farmer 544k £1670 £307.00; Dungannon farmer 620k £1900 £307.00; Castlewellan farmer 620k £1900 £307.00; Dungannon farmer 606k £1850 £305.00; Belfast farmer 540k £1640 £304.00; Dungannon farmer 526k £1590 £302.00;
Middleweight heifers
Keady farmer 414k £1380 £333.00; Keady farmer 430k £1390 £323.00; Keady farmer 430k £1390 £323.00; Killylea farmer 490k £1570 £320.00; Keady farmer 418k £1330 £318.00; Keady farmer 412k £1300 £316.00; Tandragee farmer 474k £1470 £310.00; Milford farmer 410k £1250 £305.00; Keady farmer 456k £1390 £305.00; Armagh farmer 462k £1400 £303.00;
BULLOCKS
140 bullocks sold in a steady demand with heavy bullocks to £308 for 640k at £1980 from a Ballynahinch producer. The same owner received £303 for 670k at £2050. Top price bullock £2200 for 760k £287 from a Ballinderry farmer. Main trade for heavy bullocks from £270 to £300 per 100 kilos. Forward feeding bullocks sold to £315 for 510k at £1610 for a Belfast producer followed by £314 for 530k at £1670 from a Newtownhamilton producer. The same owner received £311 for 540k at £1690. All good quality forward bullocks from £260 to £304 per 100 kilos. Grazing bullocks sold up to £333 for 420k at £1400 for a Belfast farmer followed by £326 for 500k at £1630 from a Dyan farmer. Main demand from £260 to £320 per 100 kilos. Friesian bullocks sold up to £236 for 620k at £1460 from a Whitecross farmer. The same owner received £226 for 660k at £1500. All good quality friesians from £200 to £218 per 100 kilos.
Heavy bullocks
Ballynahinch farmer 642k £1980 £308.00; Ballynahinch farmer 676k £2050 £303.00; Ballynahinch farmer 660k £1980 £300.00; Cullyhanna farmer 698k £2090 £299.00; Cullyhanna farmer 668k £1990 £298.00; Ballynahinch farmer 684k £2020 £295.00; Cullyhanna farmer 672k £1980 £295.00; Ballynahinch farmer 680k £1980 £291.00; Ballinderry farmer 688k £2000 £291.00; Ballynahinch farmer 678k £1960 £289.00; Ballinderry farmer 766k £2200 £287.00;
Forward bullocks
Belfast farmer 512k £1610 £315.00; Newtownhamilton farmer 532k £1670 £314.00; Newtownhamilton farmer 544k £1690 £311.00; Forkhill farmer 516k £1570 £304.00; Ballynahinch farmer 548k £1660 £303.00; Ballynahinch farmer 582k £1750 £301.00; Dyan farmer 532k £1590 £299.00; Rathfriland farmer 566k £1690 £299.00; Armagh farmer 612k £1800 £294.00; Forkhill farmer 608k £1780 £293.00; Gilford farmer 590k £1720 £292.00;
Middleweight bullocks
Belfast farmer 420k £1400 £333.00; Dyan farmer 500k £1630 £326.00; Dyan farmer 462k £1480 £320.00; Dyan farmer 448k £1430 £319.00; Dyan farmer 434k £1370 £316.00; Belfast farmer 386k £1220 £316.00; Belfast farmer 406k £1250 £308.00; Loughgall farmer 440k £1350 £307.00;
WEANLINGS
230 weanlings sold in a steady trade. Good quality light males sold to £391 for 284k at £1110 from a Hilltown producer. A Markethill farmer received £375 for 376k at £1410. A Cullyhanna farmer received £366 for 344k at £1260. All good quality lots sold steadily from £280 to £360 per 100 kilos. Stronger males to £360 for 420k at £1510 from a Cullyhanna farmer. The same owner received £340 for 480k at £1630. All good quality lots from £270 to £305 per 100 kilos. Heifer weanlings sold up to £427 for 328k at £1400 for a Mayobridge farmer followed by £403 for 382k at £1540 from a Rathfriland producer. All good quality heifer weanlings sold steadily from £260 to £340 per 100 kilos.
Strong male weanlings
Cullyhanna farmer 420k £1510 £360.00; Cullyhanna farmer 480k £1630 £340.00; Camlough farmer 446k £1360 £305.00; Cullyhanna farmer 466k £1420 £305.00; Derrynoose farmer 480k £1440 £300.00; Keady farmer 424k £1240 £293.00; Dromore farmer 402k £1170 £291.00; Moy farmer 446k £1250 £280.00;
Light male weanlings
Hilltown farmer 284k £1110 £391.00; Markethill farmer 376k £1410 £375.00; Cullyhanna farmer 344k £1260 £366.00; Cullyhanna farmer 308k £1110 £360.00; Markethill farmer 350k £1250 £357.00; Tassagh farmer 362k £1270 £351.00; Cullyhanna farmer 378k £1320 £349.00; Dromore farmer 304k £1060 £349.00; Markethill farmer 362k £1250 £345.00;
Heifer weanlings
Mayobridge farmer 328k £1400 £427.00; Rathfriland farmer 382k £1540 £403.00; Hilltown farmer 304k £1040 £342.00; Rathfriland farmer 344k £1170 £340.00; Dromara farmer 334k £1060 £317.00; Mayobridge farmer 338k £1035 £306.00; Cullyhanna farmer 328k £990 £302.00; Dromore farmer 362k £1060 £293.00; Dromore farmer 326k £950 £291.00; Ballinderry farmer 374k £1080 £289.00;
In the suckler ring in calf heifers sold to a top of £2280 paid twice for in calf Lim from a Co Fermanagh producer. The same owner received £2200 for in calf Char and £1980 for an in calf Lim. An Omagh farmer received £1800 for a in calf Lim.