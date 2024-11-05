Markethill Livestock
An entry of 1450 sheep in Markethill on Monday, November 4 returned a slightly firmer trade for heavy lambs. Midweight lambs sold in a steady demand and store lamb trade saw a further lift in demand.
Good quality heavy lambs sold from 540-573p/k for 24k at £137.50 from an Aghalee farmer, followed by 567p/k for 24k at £136 from a Dungannon producer. Top price of £150 for 30k from a Benburb producer. A further ten pens sold from £145 to £148 each and the entire entry of heavy lambs averaged at 26k at £142.50 per head.
Good quality midweights sold from 570-615p/k for 20.8k at £128 from a Richhill farmer, followed by 604p for 20.2k at £122 from a Roslea producer.
Store lamb trade took another step forward with good quality light lambs selling from 670-776p/k for 14.7k at £114 from a Fintona producer followed by 750p/k for 12.8k at £96 from a Ballygawley farmer and a Silverbridge producer received 742p/k at 15.5k at £115.
Stronger stores sold to 718p/k for 17.7k at £127 from a Fintona farmer. The same owner received 710p/k for 17.4k at £123.50. all good quality pens from 660 – 695p/k.
The 180 cull ewes sold to £126. Main demand from £130 - £198. Plainer ewes from £70 - £120 each.
HEAVY LAMBS
Aghalee producer 24k £137.50 573p/k: Dungannon producer 24k £136 567p/k: Ballynahinch producer 25k £141 564p/k: Richhill producer 24.4k £137.50 565p/k: Tynan producer 24.8k £139.50 563p/k: Markethill producer 25.2k £140.50 558p/k: Tassagh producer 25.5k £142 557p/k: Markethill producer 24.3k £135 555p/k:
MIDWEIGHT LAMBS
Richhill producer 20.8k £128 615p/k: Roslea producer 20.2k £122 604p/k: Keady producer 20.7k £124 599p/k: Mullabawn producer 22.3k £133.50 599p/k: Keady producer 20.8k £124.50 599p/k: Ballynahinch producer 23.2k £138.50 597p/k: 23.2k 3138 595p/k: Armagh producer 21.9k £129 589p/k: Dungannon producer 22.5k £132.50 589p/k: Dungannon producer 21.5k £126.50 588p/k: Ballinderry producer 21.8k £128 587p/k:
LIGHT STORE LAMBS
Fintona producer 14.7k £114 776p/k: Ballygawley producer 12.8k £96 750p/k: Silverbridge producer 15.5k £115 742p/k: Dundrum producer 12.5k £92 736p/k: Kilkeel producer 15.5k 3113 729p/k; Fintona producer 15.8k 3114.50 725p/k: Mullabawn producer 16.1k £116 721p/k:
STRONGER STORE LAMBS
Fintona producer 17.7k £127 718p/k: 17.4k £123.50 710p/k: Markethill producer 17.7k £123 695p/k: Fintona producer 18k £125 694p/k: Kilkeel producer 17k £116 682p/k: Dungannon 18.2k £123 676p/k: Newry producer 18.8k £127 676p/k: Fintona producer 19.5k £130.50: