After the Premier League transfer window closed on Monday night, here is the current confirmed list of arrivals and departures.

There is a slight caveat to this in that other countries’ windows - such as that in the Netherlands - are still open and so some business could yet be concluded.

Arsenal

Ins:

Aston Villa

Outs: Jhon Duran (Al-Nassr, £71m), Jaden Philogene (Ipswich, £20m), Emiliano Buendia (Bayer Leverkusen, loan), Diego Carlos (Fenerbahce, £8.5m), Samuel Iling-Junior (Middlesbrough, loan), Louie Barry (Hull, loan), Kosta Nedeljkovic (RB Leipzig, loan), Lewis Dobbin (Norwich, loan), Joe Gauci (Barnsley, loan), Tommi O’Reilly (MK Dons, loan), Kobei Moore (Fleetwood, loan), Sil Swinkels (Bristol Rovers, loan), Charlie Lutz (Kidderminster), Travis Patterson (MK Dons, loan), Kadan Young (Royal Antwerp)

Bournemouth

Ins: Julio Soler (Lanus, £6m), Matai Akinmboni (DC United, £800k), Zain Silcott-Duberry (Chelsea, undisclosed), Kai Crampton (Chelsea, undisclosed), Eli Junior Kroupi (Lorient, undisclosed)

Outs: Philip Billing (Napoli, loan), Max Aarons (Valencia, loan), Mark Travers (Middlesbrough, loan), Lewis Brown (Salisbury, loan), Finn Tonks (Farnborough, loan), Jonny Stuttle (Farnborough, loan), Eli Junior Kroupi (Lorient, loan), Karlos Gregory (Salisbury, loan)

Brentford

Ins: Michael Kayode (Fiorentina, loan), Romelle Donovan (Birmingham, loan)

Outs: Mads Roerslev (Wolfsburg, loan), Tristan Crama (Millwall, undisclosed), Ellery Balcombe (Motherwell, loan), Jayden Meghoma (Preston, loan), Ashley Hay (Cheltenham, loan), Valentino Adedokun (Cheltenham, loan), Tony Yogane (Exeter, loan), Matt Cox (Crawley, loan), Michael Olakigbe (Chesterfield, loan), Ryan Trevitt (Exeter, loan), Kyreece Lisbie (Colchester, undisclosed)

Brighton

Stefanos Tzimas signed for Brighton from Bundesliga 2 side FC Nuremburg

Ins: Diego Gomez (Inter Miami, £12m), Eiran Cashin (Derby, £9m), Stefanos Tzimas (FC Nuremburg, £20m)

Outs: Evan Ferguson (West Ham, loan), Julio Enciso (Ipswich, loan), Valentin Barco (Strasbourg, loan), Jakub Moder (Feyenoord, undisclosed), Imari Samuels (Dundee, undisclosed), Cameron Peupion (ADO Den Haag, undisclosed), Ben Jackson (Queens Park, loan), Kamari Doyle (Crawley, loan), Louis Flower (Gateshead, loan), Ben Jackson (Queens Park, loan), Benicio Baker (Millwall, undisclosed), Ruairi McConville (Norwich, undisclosed), Caylan Vickers (Mansfield, loan), Ed Turns (Exeter, undisclosed), Marcus Ifill (Bromley, loan)

Chelsea

Ins:

Outs: Renato Veiga (Juventus, loan), Cesare Casadei (Torino, £12.5m), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund, loan), Axel Disasi (Aston Villa, loan), Alex Matos (Oxford, loan), Jimmy-Jay Morgan (Gillingham, loan), Zain Silcott-Duberry (Bournemouth, undisclosed), Kai Crampton (Bournemouth, undisclosed), Max Merrick (Hampton and Richmond, loan), Caleb Wiley (Watford, loan), Somto Boniface (Ipswich, undisclosed), Harvey Vale (QPR, undisclosed), Ben Chilwell (Crystal Palace, loan), Zak Sturge (Millwall, loan)

Crystal Palace

Romain Esse in his time at Millwall | Getty Images

Ins: Romain Esse (Millwall, £12m), Ben Chilwell (Chelsea, loan)

Outs: Jemiah Umolu (Port Vale, loan), Chris Francis (Dagenham, loan), Asher Agbinone (Gillingham, loan), Luke Plange (Motherwell, loan), Tayo Adaramola (Bradford, loan), Rob Holding (Sheffield United, loan), Jeffrey Schlupp (Celtic, loan)

Everton

Ins: Carlos Alcaraz (Flamengo, loan)

Outs: Charlie Whitaker (Notts County, free), Stanley Mills (Oxford, undisclosed), Harrison Armstrong (Derby, loan)

Fulham

Ins:

Outs: Olly Sanderson (Harrogate, loan), Connor McAvoy (Wealdstone, loan)

Ipswich

Jaden Philogene playing for Aston Villa | Dan Istitene/Getty Images

Ins: Jaden Philogene (Aston Villa, £20m), Julio Enciso (Brighton, loan), Ben Godfrey (Atalanta, loan), Alex Palmer (West Brom, undisclosed), Somto Boniface (Chelsea, undisclosed)

Outs: Harry Clarke (Sheffield United, loan), George Edmundson (Middlesbrough, undisclosed), Ali Al-Hamadi (Stoke, loan), Janoi Donacien (Chesterfield, free), Henry Gray (Braintree, loan), Harry Barbrook (Chelmsford, loan), Ayyuba Jambang (Chatham Town, loan), Jokubas Mazionis (Woking, loan), Osman Foyo (AFC Wimbledon, undisclosed)

Leicester

Ins: Woyo Coulibaly (Parma, £1.9m)

Outs: Tom Cannon (Sheffield United, £10m), Hamza Choudhury (Sheffield United, loan), Brandon Cover (Fleetwood, loan), Will Alves (Cardiff, loan), Ben Grist (Worksop, loan), Tom Wilson-Brown (Kilmarnock, loan), Arjan Raikhy (Tamworth, loan), Oliver Ewing (Buxton, loan)

Liverpool

Ins:

Outs: Stefan Bajcetic (Las Palmas, loan), Calvin Ramsay (Kilmarnock, loan), Marcelo Pitaluga (Fluminense, undisclosed), Tom Hill (Harrogate, undisclosed), Dominic Corness (Gillingham, loan), Kaide Gordon (Portsmouth, loan)

Manchester City

Manchester City's Omar Marmoush was one of the biggest signings of the January window | Carl Recine/Getty Images

Ins: Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt, £59.1m), Nico Gonzalez (Porto, £50m), Abdukodir Khusanov (Lens, £33.8m), Vitor Reis (Palmeiras, £29.6m), Claudio Echeverri (River Plate, £12.5m)

Outs: Kyle Walker (AC Milan, loan), Josh Wilson-Esbrand (Stoke, loan), Issa Kabore (Werder Bremen, loan), Juma Bah (Lens, loan), Jacob Wright (Norwich, loan)

Manchester United

Manchester United have signed Patrick Dorgu | Manchester United

Ins: Patrick Dorgu (Lecce, £25m), Ayden Heaven (Arsenal, undisclosed)

Outs: Marcus Rashford (Aston Villa, loan), Antony (Real Betis, loan), Joe Hugill (Carlisle, loan), Ethan Williams (Cheltenham, loan), Ethan Wheatley (Walsall, loan), Ethan Ennis (Doncaster, loan), Jack Kingdon (Rochdale, loan), Dan Gore (Rotherham, loan), Louis Jackson (Tranmere, loan), Sam Mather (Tranmere, loan)

Newcastle

Ins:

Outs: Miguel Almiron (Atlanta United, £10m), Isaac Hayden (Portsmouth, loan), Charlie McArthur (Carlisle, loan), Alex Murphy (Bolton, loan), Jamie Miley (Hartlepool, undisclosed), Travis Hernes (Aalborg BK, loan), Lloyd Kelly (Juventus, loan)

Nottingham Forest

Ins: Wayne Hennessey (free), Tyler Bindon (Reading, undisclosed)

Outs: Andrew Omobamidele (Strasbourg, loan), Esapa Osong (Cambridge, loan), Aaron Donnelly (Dundee, undisclosed), Josh Bowler (Luton, loan), Joe Gardner (Lincoln, loan), Lewis O’Brien (Swansea, loan), Tyler Bindon (Reading, loan), Ben Perry (Northampton, loan), Fin Back (Wycombe, undisclosed), Emmanuel Dennis (Blackburn, loan)

Southampton

Ins: Wellington (Sao Paulo, free), Joachim Kayi Sanda (Valenciennes, undisclosed), Albert Gronbaek (Rennes, loan), Victor Udoh (Royal Antwerp, undisclosed), Izzet Furkan (Goztepe, loan)

Outs: Ben Brereton Diaz (Sheffield United, loan), Ronnie Edwards (QPR, loan), Dom Ballard (Cambridge, loan), Will Armitage (Aldershot, loan), Shea Charles (Sheff Wed, loan), Joe O’Brien-Whitmarsh (Accrington, loan), Gavin Bazunu (Standard Liege, loan), Sam Amo-Ameyaw (Strasbourg, loan)

Tottenham

Ins: Mathys Tel (Bayern Munich, loan), Antonin Kinsky (Slavia Prague, £12.5m), Kevin Danso (Lens, loan), Yang Min-hyeok (Gangwon, undisclosed)

Outs: Will Lankshear (West Brom, loan), Yang Min-hyeok (QPR, loan), Alfie Dorrington (Aberdeen, loan), Matthew Craig (Mansfield, loan), Luca Gunter (Wealdstone, loan)

West Ham

Ins: Evan Ferguson (Brighton, loan), Josh Landers (Hibernian, undisclosed)

Outs: Maxwel Cornet (Genoa, loan), Michael Forbes (Colchester, loan)

Wolves

Ins: Emmanuel Agbadou (Reims, £16.6m), Marshall Munetsi (Reims, undisclosed), Nasser Djiga (Red Star Belgrade, undisclosed)

Outs: Luke Cundle (Millwall, £1m), Tawanda Chirewa (Huddersfield, loan), Finlay Ashworth (Port Vale, loan), Dexter Lembikisa (Barnsley, loan)

**Most fees are reported**