Cheltenham Festival Day Three: Racecards, tips and latest results

Horse racing latest with all of the runners and riders on day three of the Cheltenham Festival.

A Stayers Hurdle duel between Blazing Khal and Teahupoo and the return of the mighty Shishkin top the bill on the penultimate day of what has already been a memorable Cheltenham Festival.

Heavy rain battered the famous old course on Wednesday and that looks set to continue into Thursday afternoon meaning the soft ground will come into play on what is always an action-packed day.

Thursday’s runners, riders and latest odds can be found below.

1.30pm: Turners Novices Chase (2m 3f 168yds)

Brilliant Irish trainer Gordon Elliott spends most of his life in the shadow of Willie Mullins in Ireland. But he sends a powerful team to Cheltenham this week, spearheaded by a couple of exciting novice chasers in MIGHTY POTTER (pictured) and Gerri Colombe. The former, a scopy 6yo, is a big fancy for the opening race on Thursday's card, the 2m4f Turners Chase (1.30), after three stunning victories this term.

1. Appreciate It (P Townend - W P Mullins) 2. Balco Coastal (N de Boinville - N J Henderson) 3. Banbridge (J J Slevin - J P O’Brien) 4. Christopher Wood (H Bannister - V Williams) 5. James Du Berlais (D A Jacob - W P Mullins) 6. Mighty Potter (D N Russell - G Elliott) 7. Notlongtillmay (A Wedge - L J Morgan) 8. Stage Star (H Cobden - P F Nicholls) 9. Unexpected Party (H Skelton - D Skelton)

Odds leaders: Mighty Potter (8/11) Appreciate It (11/4) Stage Star (9/1) 14/1 bar

Tip: Mighty Potter (8/11)

2.10pm: Pertemps Network Final Handicap Hurdle (2m 7f 213yds)

1. Salvador Ziggy (A Kelly - G Elliott) 2. The Bosses Oscar (B Harvey - G Elliott) 3. Maxxum (D N Russell - G Elliott) 4. Itchy Feet (S Bowen - O Murphy) 5. Good Time Jonny (L McKenna - A J Martin) 6. Wakool (C O’Farrell - N W Alexander) 7. Captain Morgs (S Twiston-Davies - N J Henderson) 8. Coltor (K Brogan - R G Fell) 9. Green Brook (C Deutsch - V Williams) 10. An Tailliur (J O’Neill Jnr - J O’Neill) 11. Mill Green (D A Jacob - N J Henderson) 12. Walking On Air (N de Boinville - N J Henderson) 13. Glimpse of Gala (G Sheehan - C E Longsdon) 14. Bear Ghylls (J E Moore - Miss Martin) 15. Hector Javilex (L Pinchin - C E Longsdon) 16. Jet of Magic (H Cobden - P F Nicholls) 17. The Changing Man (B Powell - J Tizzard) 18. Thanksforthehelp (M P Walsh - D Pipe) 19. Level Neverending (S Ewing - G Elliott) 20. Burrows Park (N Fox - V Williams) 21. Risk And Roll (T Worsley - H J Evans) 22. Moka De Vassy (D Noonan - J Williams) 23. Takarengo (D E Mullins - T Mullins) 24. Brandy McQueen (E Austin - Harriet & Rutherford)

Odds leaders: Thanksforthehelp (7/2) Maxxum (11/2) Walking On Air (9/1) Good Time Jonny (10/1) 11/1 bar

Tip: Maxxum (11/2)

2.50pm: Ryanair Chase (2m 4f 127yds)

Hat-trick bid: Nicky Henderson's Shishkin is bidding for his third Festival win in Thursday's Ryanair Chase.

1. Blue Lord (P Townend - W P Mullins) 2. Chacun Pour Soi (D E Mullins - W P Mullins) 3. Envoi Allan (R Blackmore - H de Bromhead) 4. French Dynamite (D J O’Keefe - M F Morris) 5. Fury Road (D N Russell - G Elliott) 6. GA Law (J J Burke - J Snowden) 7. Hitman (H Cobden - P F Nicholls) 8. Janidil (M P Walsh - W P Mullins) 9. Shishkin (N de Boinville - N Henderson)

Odds leaders: Shishkin (Evens) Blue Lord (11/2) Janidil (13/2) 10/1 bar

Tip: Janidil (13/2)

3.30pm: Paddy Power Stayers Hurdle (2m 7f 213yds)

1. Ashdale Bob (K M Donoghue - J Harrington) 2. Blazing Khal (P Byrnes - C Byrnes) 3. Dashel Dancer (R Dingle - J Scott) 4. Flooring Porter (D E Mullins - G P Cromwell) 5. Gold Tweet (J Charron - G Leenders) 6. Henri Le Farceur (F de Giles - H Marienne) 7. Home By The Lee (J J Slevin - J P O’Brien) 8. Klassical Dream (P Townend - W P Mullins) 9. Paisley Park (A Coleman - E C Lavelle) 10. Sire Du Berlais (M P Walsh - G Elliott) 11. Teahupoo (D N Russell - G Elliott)

Odds leaders: Teahupoo (5/2) Blazing Khal (4/1) Flooring Porter (13/2) Home By The Lee (15/2) Gold Tweet (8/1) Klassical Dream (8/1) 18/1 bar

Tip: Blazing Khal (4/1)

4.10pm: Magners Plate Handicap Chase (2m 4f 127yds)

1. Haut En Couleurs (M J M O’Sullivan - W P Mullins) 2. Two For Gold (D Bass - K C Bailey) 3. Stolen Silver (S Twiston-Davies - S Thomas) 4. Midnight River (H Skelton - D Skelton) 5. Escaria Ten (A Heskin - G Elliott) 6. Fugitif (S Bowen - R Hobson) 7. Il Ridoto (H Cobden - P F Nicholls) 8. Datsalrightgino (G Sheehan - J Snowden) 9. Embittered (S Fitzgerald - J P O’Brien) 10. War Lord (B Powell - J Tizzard) 11. Coole Cody (A Wedge - E Williams) 12. So Scottish (M P Walsh - E Mullins) 13. Seddon (B Harvey - J C McConnell) 14. Marvel De Cerisy (R Blackmore - H de Bromhead) 15. Champagne Gold (A Coleman - H de Bromhead) 16. Shakem Up’Arry (L Morgan - B Pauling) 17. Mars Harper (J C Gainford - G Elliott) 18. Gevrey (S Ewing - G Elliott) 19. Hereditary Rule (J Hogan - J C McConnell) 20. Celebre D’Allen (M G Nolan - P J Hobbs) 21. Frero Banbou (C Deutsch - V Williams) 22. Born By The Sea (D Gilligan - P J Gilligan) 23. Captain Tom Cat (C Hammond - R D P Newland) 24. Bowtogreatness (K Brogan - B Pauling)

Odds leaders: So Scottish (11/2) Haut En Couleurs (6/1) Midnight River (8/1) Il Ridoto (8/1) Datsalrightgino (9/1) 10/1 bar

Tip: Il Ridoto (8/1)

4.50pm: Jack de Bromhead Mares Novices Hurdle (2m 179yds)

1. Luccia (N de Boinville - N J Henderson) 2. Magical Zoe (A Heskin - H de Bromhead) 3. You Wear It Well (G Sheehan - J Snowdon) 4. Belle The Lionness (D J O’Keefe - H de Bromhead) 5. Ahorsewithnoname (S Bowen - N J Henderson) 6. Banntown Girl (K M Donoghue - S G Carey) 7. Endless Escape (B Jones - B Clarke) 8. Foxy Girl (R Blackmore - H de Bromhead) 9. Halka Du Tabert (D N Russell - G Elliott) 10. Jetara (S F O’Keefe - J Harrington) 11. Ladybank (A Coleman - H de Bromhead) 12. Lot Of Joy (P Townend - W P Mullins) 13. Mullenberg (H Cobden - M F Harris) 14. Nikini (P W Mullins - W P Mullins) 15. Poetic Music (P J Brennan - F O’Brien) 16. Princess Zoe (D E Mullins - A Mullins) 17. Shecouldbeanything (J C Gainford - G Elliott) 18. Still Ciel (S Fitzgerald - H de Bromhead) 19. The Model Kingdom (B J Cooper - N Meade) 20. Inspiratrice (S Twiston-Davies) 21. Under Control (M P Walsh - N J Henderson)

Odds leaders: Luccia (15/8) Lot Of Joy (5/1) Magical Zoe (7/1) 10/1 bar

Tip: You Wear It Well (12/1 e/w)

5.30pm: Fulke Walwyn Kim Muir Challenge Cup Amateur Jockeys Handicap Chase (3m 2f)

1. Mr Incredible (P W Mullins - W P Mullins) 2. Annual Invictus (F Gordon - C Gordon) 3. Beauport (Z Baker - N A Twiston-Davies) 4. Farinet (J King - V Williams) 5. Rapper (A Stevens - H D Daly) 6. Dunboyne (J J Codd - G Elliott) 7. Coeur Serein (W Biddick - J O’Neill) 8. Slipway (G Andrews - B Pauling) 9. Defi Bleu (B Lawless - G Elliott) 10. Royal Thief (J W Hendrick - H de Bromhead) 11. Lord Accord (D G Lavery - N P Mullholland) 12. Punitive (J C Barry - G Elliott) 14. Dr Karanga (D Andrews - B Clarke) 15. Stumptown (B O’Neill - G P Cromwell) 16. Fontaine Collonges (A B O’Connor - V Williams) 17. Musical Slave (D O’Connor - P J Hobbs) 18. Anightinlambourn (J Andrews - B Pauling) 19. Emir Sacree (T M O’Brien - N J Henderson) 20. Western Zara (T Power Roche - P Nolan) 21. Captain Cattistock (T Broughton - F O’Brien) 22. Angels Dawn (P A King - S Curling) 23. Ballykeel (H Swan - G Elliott) 25. Coo Star Sivola (Unknown - V Williams) 26. Didero Vallis (L Turner - V Williams)

Odds leaders: Stumptown (9/2) Dunboyne (6/1) Mr Incredible (13/2) Angels Dawn (8/1) 10/1 bar