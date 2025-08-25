Typhoon Kajiki path: Typhoon to hit Thailand affecting popular holiday hotspots Laos, Chiang Mai and Krabi - flash flood warning issued
The Thai government warns of flash floods, runoffs and landslides could hit parts of the country until Wednesday. It warns that strong winds will mean waves in the upper Andaman Sea and the upper Gulf of Thailand are forecast to be up to 3m high.
It adds that rapid-response units and disaster relief task forces must also be prepared for immediate operations. The typhoon will move towards Thailand after battering the Vietnamese coast with heavy rain and winds up to 133km/h (82mph).
More than 586,000 residents have been evacuated. Schools and public buildings have been converted into temporary shelters, according to Vietnamese authorities.
Airports in Thanh Hoa and Quang Binh provinces have been closed while Vietnam Airlines and Vietjet have cancelled multiple flights. The Meteorological Department said on Monday morning that Typhoon Kajiki would weaken before entering the northern province of Nan in Thailand on Tuesday evening.
Provinces most likely to be affected are Bung Kan, Chiang Mai, Chiang Rai, Lampang, Lamphun, Loei, Mae Hong Son, Nakhon Phanom, Nan, Nong Bua Lam Phu, Nong Khai, Phayao, Phrae, Sakon Nakhon, Udon Thani and Uttaradit. Provinces that face heavy rain in the next three days are:
Monday
North: Chiang Rai, Lampang, Nan, Phayao, Phetchabun, Phitsanulok, Phrae and Uttaradit
Northeast: Bung Kan, Loei, Mukdahan, Nakhon Phanom, Nakhon Ratchasima, Nong Bua Lam Phu, Nong Khai, Sakon Nakhon, Ubon Ratchathani and Udon Thani
Central Plain: Greater Bangkok, Kanchanaburi, Nakhon Pathom, Ratchaburi, Samut Sakhon and Samut Songkhram
East: Chanthaburi, Nakhon Nayok, Prachin Buri and Trat
South: Chumphon, Krabi, Phangnga, Phetchaburi, Phuket, Prachuap Khiri Khan and Ranong
Tuesday
North: Chiang Mai, Chiang Rai, Mae Hong Son, Kamphaneg Phet, Lampang, Lamphun, Nan, Phayao, Phetchabun, Phichit, Phitsanulok, Phrae, Sukhothai, Tak and Uttaradit
Northeast: Amnat Charoen, Bung Kan, Kalasin, Khon Kaen, Loei, Mukdahan, Nakhon Phanom, Nong Bua Lam Phu, Nong Khai, Sakon Nakhon, Ubon Ratchathani, Udon Thani and Yasothon
Central Plain: Greater Bangkok, Kanchanaburi, Nakhon Sawan, Ratchaburi and Uthai Thani
East: Chachoengsao, Chanthaburi, Chon Buri, Nakhon Nayok, Prachin Buri, Rayong, Sa Kaeo and Trat
South: Chumphon, Phangnga, Phetchaburi, Phuket, Prachuap Khiri Khan, Ranong and Surat Thani
Wednesday
North: Chiang Mai, Chiang Rai, Kamphaeng Phet, Mae Hong Son, Lampang, Lamphun, Sukhothai and Tak
Northeast: Amnat Charoen, Bung Kan, Kalasin, Mukdahan, Nakhon Phanom, Nong Bua Lamphu, Nong Khai, Sakon Nakhon, Ubon Ratchathani, Udon Thani and Yasothon
East: Chanthaburi, Chon Buri, Nakhon Nayok, Prachin Buri, Sa Kaeo and Trat
South: Chumphon, Phangnga, Phuket, Ranong and Surat Thani