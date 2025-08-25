Typhoon Kajiki path: Typhoon to hit Thailand affecting popular holiday hotspots Laos, Chiang Mai and Krabi - flash flood warning issued

Isabella Boneham
By Isabella Boneham

Reporter

2 minutes ago
Thailand's authorities have sent weather warnings to 58 provinces as Typhon Kajiki approaches the country.

The Thai government warns of flash floods, runoffs and landslides could hit parts of the country until Wednesday. It warns that strong winds will mean waves in the upper Andaman Sea and the upper Gulf of Thailand are forecast to be up to 3m high.

It adds that rapid-response units and disaster relief task forces must also be prepared for immediate operations. The typhoon will move towards Thailand after battering the Vietnamese coast with heavy rain and winds up to 133km/h (82mph).

Hide Ad
Hide Ad

More than 586,000 residents have been evacuated. Schools and public buildings have been converted into temporary shelters, according to Vietnamese authorities.

Thailand's authorities have sent weather warnings to 58 provinces as Typhon Kajiki approaches the country. (Photo: AFP via Getty Images)placeholder image
Thailand's authorities have sent weather warnings to 58 provinces as Typhon Kajiki approaches the country. (Photo: AFP via Getty Images) | AFP via Getty Images

Airports in Thanh Hoa and Quang Binh provinces have been closed while Vietnam Airlines and Vietjet have cancelled multiple flights. The Meteorological Department said on Monday morning that Typhoon Kajiki would weaken before entering the northern province of Nan in Thailand on Tuesday evening.

Provinces most likely to be affected are Bung Kan, Chiang Mai, Chiang Rai, Lampang, Lamphun, Loei, Mae Hong Son, Nakhon Phanom, Nan, Nong Bua Lam Phu, Nong Khai, Phayao, Phrae, Sakon Nakhon, Udon Thani and Uttaradit. Provinces that face heavy rain in the next three days are:

Monday

North: Chiang Rai, Lampang, Nan, Phayao, Phetchabun, Phitsanulok, Phrae and Uttaradit

Hide Ad
Hide Ad

Northeast: Bung Kan, Loei, Mukdahan, Nakhon Phanom, Nakhon Ratchasima, Nong Bua Lam Phu, Nong Khai, Sakon Nakhon, Ubon Ratchathani and Udon Thani

Central Plain: Greater Bangkok, Kanchanaburi, Nakhon Pathom, Ratchaburi, Samut Sakhon and Samut Songkhram

East: Chanthaburi, Nakhon Nayok, Prachin Buri and Trat

South: Chumphon, Krabi, Phangnga, Phetchaburi, Phuket, Prachuap Khiri Khan and Ranong

Tuesday

North: Chiang Mai, Chiang Rai, Mae Hong Son, Kamphaneg Phet, Lampang, Lamphun, Nan, Phayao, Phetchabun, Phichit, Phitsanulok, Phrae, Sukhothai, Tak and Uttaradit

Hide Ad
Hide Ad

Northeast: Amnat Charoen, Bung Kan, Kalasin, Khon Kaen, Loei, Mukdahan, Nakhon Phanom, Nong Bua Lam Phu, Nong Khai, Sakon Nakhon, Ubon Ratchathani, Udon Thani and Yasothon

Central Plain: Greater Bangkok, Kanchanaburi, Nakhon Sawan, Ratchaburi and Uthai Thani

East: Chachoengsao, Chanthaburi, Chon Buri, Nakhon Nayok, Prachin Buri, Rayong, Sa Kaeo and Trat

South: Chumphon, Phangnga, Phetchaburi, Phuket, Prachuap Khiri Khan, Ranong and Surat Thani

Hide Ad
Hide Ad

Wednesday

North: Chiang Mai, Chiang Rai, Kamphaeng Phet, Mae Hong Son, Lampang, Lamphun, Sukhothai and Tak

Northeast: Amnat Charoen, Bung Kan, Kalasin, Mukdahan, Nakhon Phanom, Nong Bua Lamphu, Nong Khai, Sakon Nakhon, Ubon Ratchathani, Udon Thani and Yasothon

East: Chanthaburi, Chon Buri, Nakhon Nayok, Prachin Buri, Sa Kaeo and Trat

South: Chumphon, Phangnga, Phuket, Ranong and Surat Thani

Related topics:Thailand
Telling news your way
Follow us
©National World Publishing Ltd. All rights reserved.Cookie SettingsTerms and ConditionsPrivacy notice